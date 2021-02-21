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  3. 21 Şubat 2021 09:44

Jeffrey: ABD'nin Gara açıklaması aptalca

ABD’nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın terör örgütü PKK tarafından 13 vatandaşımızın şehit edilmesinin ardından yaptığı açıklamayı ''aptalca'' diye nitelendirdi.

Jeffrey: ABD'nin Gara açıklaması aptalca
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ABD Dışişleri Bakanlığı ilk açıklamada, “Eğer sivil ölümlerin, PKK tarafından gerçekleştirildiği doğrulanırsa, en şiddetli şekilde kınıyoruz” demişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinden sonra ise ABD Dışişleri katliamla ilgili net olarak PKK’yı suçlayan bir açıklama yapmıştı. T24'e konuşan Jeffrey bu konuda, “Türkiye’ye hayatını kaybeden 13 vatandaş ve 3 askeri için başsağlığı dilemek istiyorum. Sınırın ötesine götürülen rehineleri kurtarmak için ordunuzu kullanmanın yanlış hiçbir tarafı yok, bu doğru bir hareket. Yapılan aptalca ilk açıklamayı izah etmenin kolay bir yolunu bulamıyorum” dedi.

ABD’li yetkililerin bu hatayı Türk yetkililerin yardımıyla düzeltmesini ‘iyi bir şey’ olarak niteleyen Jeffrey, “Yaşananlar yeni ekibin tecrübesizliğini gösteriyor” dedi.

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