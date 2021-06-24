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John McAfee hapishanede ölü bulundu

John McAfee hapishanede ölü bulundu

ABD’li antivirüs yazılımcısı John McAfee, İspanya’nın Barselona kentinde kaldığı hapishanede hücresinde asılı halde bulundu.

ABD’li antivirüs yazılımcısı John McAfee, geçtiğimiz sene Ekim’de hakkındaki vergi kaçırma suçlaması ile İspanya’nın Barselona kentinde tutuklanmıştı.

 İspanyol mahkemesinin McAfee’nin ABD’ye iadesine karar vermesinden birkaç saat sonra 75 yaşındaki McAfee Brians 2 Cezaevi’ndeki hücresinde asılı halde bulundu.

Katalonya Adalet Bakanlığı, cezaevi sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen McAfee’nin hayatını kaybettiğin açıkladı.

McAfee’nin intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Tartışmalı bir isim olan McAfee, ilk ticari antivirüs yazılımını piyasaya sürerek, multi-milyar dolarlık bir endüstrinin kıvılcımlanmasına yardımcı olmuştu.

Etiketler John McAfee McAfee virüs anti virüs
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