Kabil'de yeni patlama

Afganistan'ın başkenti Kabilde havalimanı yakınlarında patlama meydana geldi. Afganistan'ın başkenti Kabil'in kuzeyinde yer alan Hoca Buğra semtindeki bir eve roket isabet ettiği belirtildi.

Afganistan bağlantılı medya hesapları tarafından sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın batısındaki bir yerleşim yerine roket düştü. Ölü ve yaralı sayısıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in kuzeyinde yer alan Hoca Buğra semtindeki bir eve roket isabet ettiği belirtildi.

ABD Başkanı Biden dün akşam yaptığı açıklamada, 24 ila 36 saat içerisinde Kabil Havaalanı'nı hedef alacak yeni bir saldırı beklediklerini açıklamıştı.