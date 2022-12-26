Kaçak göçmenleri Başkan Yardımcısı'nın evinin önüne bıraktılar

ABD’de Biden yönetiminin göçmen politikalarına karşı çıkan Cumhuriyetçi valiler, Teksas’tan kaldırdıkları 3 otobüsteki onlarca göçmeni Başkan Yardımcısı Harris’in Washington’daki evinin önünde dondurucu soğukta terk etti.

ABD'de milyonlarca kişi son yılların en dondurucu kar fırtınası nedeniyle Noel'i evlerinden çıkmadan geçirirken, Cumhuriyetçiler, otobüsler dolusu göçmeni Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in evinin önüne bıraktı.

Joe Biden yönetiminin göçmen politikalarına karşı çıkan Cumhuriyetçi valiler, Teksas'tan kaldırdıkları 3 otobüsteki 130'a yakın göçmeni Harris'in Washington'daki evinin önünde dondurucu soğukta terk etti. Aralarında çocukların da olduğu göçmenler otobüslerden inip eksi 10 derece soğukta sokakta beklemeye başladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, göçmenlerin çoğunun paltosu ya da kışlık kıyafetleri bile olmaması dikkat çekti.

Daha sonra bir kiliseye sığınan göçmenlere dernekler sıcak yemek ve giysi sağladı.

Teksas Valisi Greg Abbott ve diğer Cumhuriyetçi valiler, daha önce de ABD Başkanı Biden’ın göç politikalarını protesto etmek amacıyla Demokratların yönetimindeki eyaletlere kaçak göçmenleri göndermişti.