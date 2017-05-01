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  1. 01 Mayıs 2017 14:01

Kanada Başbakanı çoraplarıyla olay oldu

Kanada'nın genç başbakanı Trudeau, renkli çoraplarıyla katıldığı törene damga vurdu.

Kanada Başbakanı çoraplarıyla olay oldu
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Kanada Başbakanı Trudeau Khalsa Günü katıldığı törende ayakkabılarını çıkardı. Trudeau'nun renkli çorapları herkesi şaşırttı.

Kanada'nın genç başbakanı Justin Trudeau ülkesinde yaşayan Sih inancına sahip Kanadalıların kutsal günü olan Khalsa Günü kutlamalarına katıldı.

Toronto'da gerçekleşen kutlamalarda Trudeau'ya kılıç hediye edildi. Ayakkabıların çıkarıldığı törene Trudeau'nun renkli çorapları damga vurdu. 

Trudeau'nun kabinesinde Savunma Bakanı olarak görev yapan Harjit Sajjan da sih inancına mensup.

Sihizm 15. Yüzyılda ortaya çıkan ve Kuzey Hindistan’da yaşamış bir gurunun öğretilerini temel alan tektanrıcı bir inanış. bugün dünyada 23 milyondan fazla inananı bulunuyor.

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