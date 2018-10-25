Bakan tarih verdi ! Öğretmenlerin gözü bu haberde
Bakan tarih verdi ! Öğretmenlerin gözü bu haberde
Yağışlı hava ne kadar daha sürecek ? Beklenen açıklama geldi
Yağışlı hava ne kadar daha sürecek ? Beklenen açıklama geldi
Öğretmeninin kızını taciz ettiğini öğrenince...
Öğretmeninin kızını taciz ettiğini öğrenince...
Gazi Üniversitesi'nde FETÖ depremi ! Gözaltılar var
Gazi Üniversitesi'nde FETÖ depremi ! Gözaltılar var
Sürekli grip mi oluyorsunuz ? İşte asıl sebebi...
Sürekli grip mi oluyorsunuz ? İşte asıl sebebi...
Benzine bir indirim daha ! Fiyatlara yansıyacak mı ?
Benzine bir indirim daha ! Fiyatlara yansıyacak mı ?
Şimdi onlar düşünsün ! Fırsatçıların kabusu olacak yeni sistem
Şimdi onlar düşünsün ! Fırsatçıların kabusu olacak yeni sistem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 müftü görevden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 müftü görevden alındı
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 25 Ekim 2018 09:29

Kaşıkçı'nın oğlu saraya zorla mı götürüldü ?

İstanbul'da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, Kral Selman ile bir araya geldi. Saraydaki görüşmede muhafızların elleri tetikteydi. Fotoğraf dünya basınında büyük yankı buldu.

Kaşıkçı'nın oğlu saraya zorla mı götürüldü ?
A+ A-

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedini arama çalışmaları sürerken Kral Selman ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman, önceki gün Kraliyet Sarayı'nda Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı'yı ağırladı. Riyad'da gerçekleşen buluşmaya Kraliyet Muhafızları'nın en kilit ismi Albay Meshal Saad al-Bostani de katıldı.

"KIYAFETİ KIRIŞIKTI, ZORLA GETİRİLDİ" İDDİASI

Takvim gazetesinde yer alan habere göre görüşme boyunca Kraliyet Muhafızları'nın en kilit ismi Albay Meshal Saad al-Bostani elini silahından ayırmadı. Bostani'nin aldığı bu önlem birçok fotoğrafa da yansıdı. Bununla birlikte Kraliyet Sarayı'nda ağırlanan Salah'ın her hareketi de Bostani tarafından takibe aldı. Fotoğraflara ilişkin benzer yorumlar dünya basınında da yer buldu. Hatta Amerika'da ekonomi eğitimi alan Salah Kaşıkçı'nın kıyafetinin kırışıklığı "Zorla getirildi" yorumlarına yol açtı.

cemal kaşıkçı , kral selman , suudi arabistan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM