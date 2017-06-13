Katar'a havadan 4 bin inek taşınacak

Körfez ülkeleri ve Mısır’ın abluka altına aldığı Katar, ablukayı kırmak için ilginç yöntemleri denemeye başladı. Ülkedeki zengin iş insanı Mutaz el Khayyat, Avustralya ve ABD’den satın alınan 4 bin ineği ülkedeki süt krizini sona erdirmek için uçaklarla Katar’a getirmeye karar verdi. Hayvanlar, ABD ve Avustralya'dan getirilecek.

Katar Havayolları’nın 60 uçuşuna mâl olacak dev nakliyatla, ülkede baş göstermeye başyana gıda krizinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Power International Holding'in CEO'su el Khayyat "Vakit, Katar için çalışma vakti" ifadesinde bulundu. Katar'ın başkenti Doha'nın 50 kilometre dışındaki hayvancılık faaliyetlerini daha fazla geliştireceğini açıklayan Katarlı iş insanı, "Muhtemelen Temmuz ayının ortasından itibaren süt üretmeye başlayacağız" ifadesinde bulundu.

KATAR ABLUKAYI BÖYLE BYPASS EDİYOR

Öte yandan,yakın komşuları Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından kara, hava ve deniz sınırları kapatılan Katar, ablukayı bypass etmenin yollarını arıyor.. Katar gemileri Umman'daki Sahar Limanı'na göndererek aştı. İlk geminin ardından iki geminin daha limana doğru yola çıktığı bildiriliyor.

Katar liman yetkilileri, yaşanan diplomatik kriz sonrasında oluşan ablukanın 'etrafından dolaşan' hamleye ilişkin bilgileri paylaştı. Doha'daki Hamad Limanı'ndan hareket eden bir kargo gemisi, Umman'daki Sahar Limanı'na ulaştı. Maersk isimli küresel deniz taşımacılığı şirketi daha önce Katar'a gelen kargo gemileri için Umman'daki limanların kullanılacağını açıklamıştı.