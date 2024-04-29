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Kenya'da sel suları barajı patlattı: Onlarca can kaybı var

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Kenya’da şiddetli yağışların ardından barajın çökmesi sonucu en az 42 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kenya’da şiddetli yağışların etkili olduğu Nakuru bölgesindeki Mai Mahiu kasabasında baraj çöktü. Nakuru Valisi Susan Kihika yaptığı açıklamada, baraj suyunun taşması sonucu çamur altında kalan yerleşim bölgelerinde 42 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kenya’da şiddetli yağışların ardından barajın çökmesi sonucu en az 42 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bölgedeki evler sular altında kalırken, karayollarının kapandığı öğrenildi.

Kenya’da şiddetli yağışların ardından barajın çökmesi sonucu en az 42 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cumartesi günü hükümet tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede ani sel baskınları sonucu büyük bir kısmı başkent Nairobi'de olmak üzere 24 bin hanede yaşayan 130 binden fazla kişi yerinden edildi.

Kenya’da şiddetli yağışların ardından barajın çökmesi sonucu en az 42 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kenya Eğitim Bakanlığı, devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle okullardaki yarıyıl tatilin bugün itibarıyla bir hafta daha uzatılmasına karar verdi.

Kenya’da yaşanan son olayın ardından Mart ve Mayıs ayları arasındaki yağış mevsiminde toplam can kaybı sayısı 120'ye yükselmiş oldu.

İHA

Etiketler kenya baraj facia baraj çöktü ölü yaralı
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