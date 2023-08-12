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Kırım Köprüsü’nden dumanlar yükseliyor

Kırım Köprüsü’nden dumanlar yükseliyor
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Kanlı Ukrayna işgalini sürdüren Rusya’nın Savunma Bakanlığı, ilhak edilen Kırım’daki köprüye Ukrayna güçlerinin S-200 füzesiyle saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.

24 Şubat 2022’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin öncülüğünde başlayan Ukrayna işgali tüm hızıyla devam ederken, Ukrayna güçlerinin, 2014 yılında ilhak edilen Kırım’daki Avrupa’nın en uzun köprüsüne S-200 füzesiyle saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

 Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Moskova saatiyle 13.00 sularında Kiev rejimi, saldırı versiyonuna dönüştürülmüş S-200 hava savunma güdümlü füzesiyle Kırım Köprüsü’ne terör saldırısı girişiminde bulundu” ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna füzesinin zamanında tespit edildiği ve Rus hava savunma sistemlerince havada engellendiği kaydedilen açıklamada, herhangi bir hasar olmadığı ve kayıp yaşanmadığı belirtildi.

Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan videoda Kırım Köprüsü'nün etrafından duman yükseldiği görülüyor.

 

 

Etiketler kırım kırım köprüsü rusya ukrayna saldırı
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