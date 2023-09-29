Kız arkadaşını katledip, kıyma makinesinde parçalayan caniye af

Rusya'da sevgilisini boğarak öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırıp kıyma makinesinden geçiren cani Ukrayna'ya karşı savaştığı için affedildi.

Rusya'da 41 yaşındaki Çeçen asıllı savaş gazisi Dmitry Zelensky, 27 yaşındaki sevgilisi Tatiana Melekhina'yla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce cani adam Melekhina'yı boğarak öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırıp kıyma makinesinden geçirdi.

11 yıl hapis cezasına çarptırılan Zelensky, 2022 yılında Wagner paralı asker grubu tarafından Ukrayna'da savaşmak üzere askere alındı. Hükümlü katil Dmitry Zelensky'nin, Rus paralı asker grubu Wagner'de 6 ay görev yaptıktan sonra suçu affedildi.

atiana Melekhina Rusya'nın Perm şehrinde yaşıyordu. O dönem makinist olarak çalışan Dmitry Zelensky ile Gubakha kasabasında tanışan Melekhina'nın, Zelensky'nin evli ve bir kızı olduğunu bilmediğini ifade etti. 2018 yılında bir anda sırra kadem basan Melekhina'yı arama çalışmaları başlatıldı.

Zelensky, ilk zamanlarda Melekhina'nın ailesine başına ne geldiğini bilmediğini söylese de bir süre sonra polise giderek kan donduran gerçeği itiraf etti.

Melekhina'nın çocukluk arkadaşı hakkında kötü konuştuğu için kavga ettiklerini söyledi. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Zelensky'nin, Melekhina'yı boğduğu öğrenildi. İşlediği kan dondurucu suçu örtbas etmek istediğini ifade eden Zelensky, Melekhina'nın cesedini kıyma makinesinden çektiğini ve kemiklerini de nehire attığını itiraf etti.

Cani katil Ukrayna'nın doğusunda Rus işgali altındaki Luhansk bölgesinde teyzesiyle yaşamaya devam ediyor. Ve bir inşaatta çalışmaya devam ediyor.

Kurban Melekhina'nın, yakınları Zelensky'nin serbest bırakılması ve affedilmesi yüzünden son derece üzgün olduklarını ifade etti.