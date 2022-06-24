KKTC'de maske zorunluluğu geri döndü

KKTC'de koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle tedbirler geri döndü. Kapalı alanlar ve toplu etkinliklerde maske zorunlu oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde son bir hafta içinde toplam Covid-19 vaka sayısı 310'dan 859'a çıktı. Yüzde 177'lik artış sonrası kapalı alanlar ve toplu etkinliklere maske şartı getirildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir önceki kararlarda hastane, huzurevi, bakım evleri, cezaevlerinde maske kullanımı bulunmaktaydı. Ayrıca son kararlarda buna ek olarak kalabalık ve kapalı olan alanlarda maske takılması kararı gelmiştir" denildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararlar;

"-Üst solunum yolu şikayetleri olan kişiler kapalı alanlarda ve toplu taşımacılıkta maske kullanacaklardır.

- Risk grubunda olan (60 yaş üstü kişiler, akciğer, böbrek, nöroloji hastalığı olanlar, uzun süre bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan kişiler, diabet hastalarıi HIV hastaları) aşısız kişiler kapalı alanlarda maske kullanacaklardır.

- Hastaneler ile sağlık merkezleri, yaşlı bakım evleri, huzurevleri ve cezaevi çalışanları ve bu merkezleri ziyaret eden kişiler maske kullanacaklardır.

- Kapalı alanlarda gerçekleştirilecek kalabalık toplantı/ organizasyonlarda maske kullanılacaktır.

- Covid-19 pozitif kişi ile temas eden kişiler semptom takibi yaparak maskeli olarak güncel hayatlarına devam edecektir."

KKTC'YE GİRİŞTE PCR TESTİ İSTENİYOR MU?

KKTC'ye girişte aşılı veya aşısız olunmasına bakılmaksızın Covid-19 test zorunluğu gerekmeme kararının devamına karar verildi