Kolombiya Devlet Başkanının oğlu kara para aklama suçundan tutuklandı

AFP tarafından, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun oğlunun, kara para aklama ve yasadışı zenginleştirme iddiasıyla tutuklandığı bildirildi.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun oğlu Nicolas Petro 'kara para aklama ve yasadışı zenginleşme' soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Bu yıl yerel medyaya yaptığı açıklamada "Uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı iki kişinin Devlet Başkanı Petro'nun kampanyasında kullanılmak üzere oğlu Petro'ya para verdiğini" dile getiren Daysuris del Carmen Vasquez de tutuklandı. Vasquez, Nicolas Petro'nun eski eşiydi.

Devlet Başkanı Petro, X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuklarından birinin hapse atılmasının acı verici olduğunu" söyledi. Petro, "Ancak başsavcılık yasalara göre hareket etmek için tüm güvencelere sahip" dedi. Başsavcılık, tutuklanan Petro ve eski eşinin şu anda duruşmanın görüleceği ülkenin başkenti Bogota'ya nakledildiğini açıkladı.

Oğul Petro, daha önce mart ayında başlayan soruşturmayı "memnuniyetle karşıladığını" dile getirmiş ve daha önce babasının barış çabalarına katılmaları karşılığında uyuşturucu kaçakçılarından para aldığı yönündeki suçlamaları asılsız olarak nitelendirmişti.