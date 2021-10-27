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  3. Korkunç anlar kamerada: Timsah, genç adama saldırdı

Korkunç anlar kamerada: Timsah, genç adama saldırdı

Brezilya'nın Campo Grande eyaletinde bir genç, serinlemek için girdiği gölde timsah saldırısına uğradı.

Brezilya'nın Campo Grande eyaletinde bulunan Lago do Amor gçlüne giren genç hayatının şokunu yaşadı. Willyan Caetano isimli genç, serinlemek için girdiği gölde timsah saldırısına uğradı.

Hızlıca yüzüp kurtulmaya çalışan genç, devasa timsahın dişlerinden kurtulamadı. Genç, omzunu ısıran timsahın ağzından son anda kurtulmayı başardı. Gölden büyük bir korku ile gencin omzundan oluk oluk kan aktığı görüldü. 

Etiketler timsah saldırı genç
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