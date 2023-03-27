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  3. Korkunç kaza kamerada: Araçtan fırlayan tekerlek, diğer araca takla attırdı

Korkunç kaza kamerada: Araçtan fırlayan tekerlek, diğer araca takla attırdı

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ABD'nin California eyaletinde seyir halinde giden bir araçtan fırlayan tekerlek, yandaki araca çarparak takla atmasına neden oldu. Kaza anına dair görüntüler sosyal medyada bir anda yayıldı.

ABD'nin California eyaletinde otoyolda seyir halinde giden bir araçtan kopan tekerlek, kazaya neden oldu. Tekerleğin yandaki araca çarpması sonucu araç, metrelerce havalanıp takla attı. Araç sürücüsü kadın kazadan hafif yara alarak kurtulurken, olay anı araç kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler trafik kazası tekerlek takla araç
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