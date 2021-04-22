Korkunç olay! Kafasını köpek balığı ısırdı

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde zıpkınla balık tutan Jarid Norman, köpek balığı tarafından saldırıya uğradı.

Tecrübeli dalgıç, zıpkınla balık tutarken köpek balığı trafından saldırıya uğradı. "Sanki bir şey kafama yumruk attı" diyen dalgıç, denizden çıktığında ise hayatının şokunu yaşadı.

38 yaşındaki deneyimli dalgıç Jarid Norman, köpek balığı trafından saldırıya uğradığında, Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde Umdloti kıyılarında zıpkınla balık tutuyordu.



"Sanki bir şey kafama yumruk attı''

Daha önce denizde köpek balıklarıyla 100'den fazla karşılaştığını söyleyen Norman, bu kez tam anlamışla dehşeti yaşadı. Tecrübeli dalgıç, "Sanki bir şey kafama yumruk attı. Ama bana saldırmıyordu, elimdeki balığa doğru gidiyordu." dedi.

Hemen denizden çıkan Jarid Norman, kafasında bir şey olduğunu hissetti. Aynaya baktığında ise kafasında köepk balığının dişinden bir parça olduğunu gördü.

Norman, sosyal medyada kafasından köpek balığı dişini çıkardığı görüntüleri yayınladı. Görüntüler yüzlerce yorum aldı ve paylaşıldı.

KwaZulu-Natal Köpekbalıkları Kurulu, dalgıcın ne tür bir köpekbalığı ısırdığını belirlemek için diş parçasının test edilmesini istedi.