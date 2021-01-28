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  3. 28 Ocak 2021 18:07

Korkunç olay! Kafasını yakalayan timsahtan böyle kurtuldu

Avustralya’nın kuzeyindeki Queensland eyaletinde meydana gelen olayda bir kişi, kafasını yakalayan timsahtan çenesini elleriyle ayırarak kurtulmayı başardı.

Korkunç olay! Kafasını yakalayan timsahtan böyle kurtuldu
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BBC’nin haberine göre, Avustralya’nın Queensland eyaletindeki Placid Gölü'nde yüzen 44 yaşında adam, 1,5 ila 2 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen bir timsahın saldırısına uğradı.

Yaklaşık 8 yıldır haftada üç kez gölde yüzdüğü belirtilen kişi, kafasını ısıran timsahın çenesini elleriyle açarak yem olmaktan kurtuldu.

Saldırıdan kurtulan kişinin yüzerek kıyıya ulaştığı, ardından da hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Sağlık yetkilileri, söz konusu kişinin ağır yara almadan hastaneye geldiğini belirterek, kafasında diş izleri görüldüğünü ifade etti.

 
Queensland Çevre Dairesinden, kuzey Queensland su yollarında timsah olabileceği belirtilerek, kano kullanılmaması ve balık tutarken nehir kenarlarından uzak durulması konusunda uyarı yapıldı.

saldırı , timsah
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