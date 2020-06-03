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  3. 03 Haziran 2020 22:46

Korkutan görüntüler! Uçak pistten çıktı

Hindistan'da etkili olan Nisarga Kasırgası, şiddetli yağışlara yol açtı. Mumbai Havalimanı'na iniş yapmak isteyen bir kargo uçağı, şiddetli yağış nedeniyle pist alanı dışına çıktı.

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Hindistan'da Nisarga Kasırgası, ülkenin batı kıyılarına ulaştı. Maharashtra eyaletinde etkili olan kasırga, şiddetli yağışlara yol açtı. Bengaluru'dan havalanan MD-11 tipi kargo uçağı, Mumbai Havalimanı'na iniş yapmasının ardından şiddetli yağış nedeniyle kayganlaşan pistte duramadı. Uçak bir süre pistte kayarak pist dışındaki alana çıktı.

KİMSE YARALANMADI
Yetkililer, yağmur havanın pisti kayganlaştırdığını belirterek uçağın hafif hasar aldığını ifade etti. Yaşanan olayda kimse yaralanmazken pistin bir süre uçuşlara kapatıldığı belirtildi.

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