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Korona bitti, menenjit kabusu başladı: Can kaybı 118'e yükseldi

Korona bitti, menenjit kabusu başladı: Can kaybı 118'e yükseldi
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Nijerya'da bu yıl menenjit salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 118'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana başkent Abuja'nın yanı sıra 22 eyalette menenjit salgının yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu süre zarfında 1479 şüpheli menenjit vakası görüldüğü ve yapılan testlerin 235'inin pozitif çıktığı aktarıldı.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 118'e çıktığı kaydedilen açıklamada, hastalıktan en çok etkilenen yaş grubun, 5-14 yaşları olduğu ifade edildi.

Nijerya hükümeti, 2030 yılına kadar hastalığı yenmek için küresel hedefe bağlandığını açıklamıştı.

Beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alan menenjit, hava yoluyla bulaşabiliyor.

AA

Etiketler nijerya menenjit salgın
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