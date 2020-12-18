Koronavirüse yakalanan Macron sağlık durumunu açıkladı

Macron, Twitter hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, çok iyi korunmasına ve tedbirlere dikkat etmesine rağmen, dün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, bunun da virüsün herkese bulaşabileceğini gösterdiğini söyledi.

Yorgun olduğunu, başının ağrıdığını ve öksürdüğünü kaydeden Macron, "Ancak sağlık durumum iyi." ifadelerini kullandı.

Macron, Elysee Sarayı'nın son günlerde temasta olduğu kişilerle irtibata geçtiğini aktardı.

Sağlık durumuna ilişkin her gün bilgi vereceğini vurgulayan Macron, Kovid-19'a yakalanması nedeniyle Brexit müzakereleri ve salgının seyrini uzaktan takip ettiğini belirtti.

Macron, halka tedbirlere uymaları çağrısı yaptı.

Elysee Sarayı'ndan dün yapılan açıklamada, Macron'un belirtiler göstermesinin ardından yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve kendisini 7 gün izole edeceği bildirilmişti. Bunun üzerine Macron ile temasta olduğu gerekçesiyle Başbakan Jean-Castex ve Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand 7 gün karantinaya girmişti.

Sağlık Bakanı Olivier Veran, Macron'un Kovid-19'a geçen hafta Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde yakalanmış olabileceğini belirtmişti.