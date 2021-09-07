Koronavirüsten sonra şimdi de ''Nipah'' alarmı! İlk kurban 12 yaşında!

Koronavirüs salgını tüm hızıyla sürerken şimdi de dünya yeni bir virüsle karşı karşıya.Nipah virüsü 12 yaşındaki ilk kurbanını aldı.

2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) dünyayı etkisin altında bulundurmaya devam ediyor. Özellikle Hindistan'da çıkan Delta varyantı sonrası dünya genelinde vaka sayıları ciddi artış gösteriyor.

Dünya henüz koronavirüs ve varyantlarının yarattığı şoku atlatamadan yine Hindistan'dan gelen bir haber ile sarsıldı. İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Hindistan'ın Kerala eyaletinde 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı Nipah virüsü yüzünden hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden çocuk ile temaslı 188 kişi tespit edildi, bu kişilerden 20'si ise 'yüksek riskli' olarak sınıflandırıldı.

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ VİRÜSLERİNDEN BİRİ

Bu 20 kişinin Kozhikode Tıp Fakültesi’ne gönderileceği belirtildi. Uzmanlar diğer temaslı kişilerin ise evlerinde kendilerini tecrit etmelerini istedi. Nipah, Kovid-19'dan 75 kat daha ölümcül olduğu için dünyanın en tehlikeli virüslerinden biri olarak kabul ediliyor.