Kripto para borsasının firari kurucusu yakalandı

Çöken kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'ın Bahamalar'da yakalandı.

İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan yetkililer Bankman-Fried’ın ABD’ye iade edilmesinin beklendiğini aktarırken, Bankman-Fried hakkındaki suçlar ile ilgili ise bir açıklama yapılmadı.

New York Savcılığı, “Bugün erken saatlerde Bahamalı yetkililer ABD hükümetinin talebiyle Samuel Bankman-Fried’ı yakaladı” açıklamasıyla gelişmeyi doğruladı. Bankman-Fried’ın “Finansal Suçlar” kapsamında yakalandığı ve hem ABD hem de Bahamalar’daki yasaları ihlal ettiği belirtildi.

Tedavüldeki paralarla Bitcoin gibi kripto paralar almak için kurulan FTX isimli platform geçen ay iflas etmiş ve birçok kullanıcı parasını çekememişti.

Halen kullanıcılar platforma yatırdıkları parayı alamazken, uzmanlar çok az bir miktarın geri alınabileceğini öngörüyor. FTX’te yaklaşık 6 milyar dolarlık bir paranın olduğu tahmin ediliyordu.

Bugün ifade vermesi beklenen Bankman-Fried FTX’in iflas süreci boyunca hem kişisel Twitter hesabından hem de medyaya verdiği demeçler aracılığıyla sık sık mesaj vermiş ve süreçle ilgili yorumlarda bulunmuştu.