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Kurt adam efsanesi geri döndü! Sosyal medya bu kareyi konuşuyor

Kurt adam efsanesi geri döndü! Sosyal medya bu kareyi konuşuyor

ABD'nin Teksas eyaletinde bir hayvanat bahçesi görevlisinin çektiği ''kurt adam'' fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı.

Dünya genelinde varlığına inanılan yaratıklardan biri de kurt adam. Çizgi filmlere hata milyon liralık yapımlara dahi konu olan kurt adamın var olup olmadığı ise muallakta kalan bir konu.

ABD'DEN DİKKAT ÇEKEN BİR GÖRÜNTÜ GELDİ
Kurt adam efsanesi zaman zaman kendisini hatırlatırken, Amerika Birleşik Devletleri'nden son gelen görüntü, herkesin kafasını karıştırdı. Teksas'taki bir hayvanat bahçesi güvenliği tarafından kaydedilen fotoğraftaki yaratığın kurt adama benzediği görülüyor.

KURT ADAM TARTIŞMA YARATTI
Kurt adam olduğu iddia edilen canlının bu görüntüsünün sosyal medya platformu Reddit'te paylaşılmasının ardından konuyla ilgili tartışmalar da patlak verdi. Bazı kullanıcılar kurt adam efsanesine destek verirken, bazı kullanıcılar da görüntülerdeki bir insan olduğunu fakat kostüm giydiğini savundu.

Etiketler kurt adam hayvanat bahçesi
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