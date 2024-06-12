Kuş gribi bir ülkeye daha sıçradı: Bir çocuk pozitif çıktı

Dünya Sağlık Örgütü’nün "hazır olun" uyarısı yaptığı Hindistan'da 4 yaşındaki çocukta kuş gribinin bir türü olan A (H9N2) vakası tespit edildi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, bu vaka Hindistan'da H9N2 virüsünün 2019 yılında bir insanda ilk kez rastlanmasının ardından ikinci vaka olarak kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde 4 yaşındaki bir çocukta kuş gribinin bir türü olan A (H9N2) vakası görüldüğünü doğruladı.

Ağır solunum rahatsızlığı, yüksek ateş gibi şikayetler nedeniyle Şubat'ta yoğun bakım ünitesine kaldırılan çocuk 3 ay sonra taburcu edildi.

Çocuğun evde kümes hayvanlarına temas ettiği bildirilirken, ailesinde ve çevresinde solunum rahatsızlığı semptomları gösteren başka birisinin olmadığı belirtildi.

İlk vakaya Meksika’da rastlandı

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Meksika sağlık makamlarının DSÖ'ye, insanlarda A(H5N2) virüsü ile enfekte olduğu doğrulanmış ölümcül bir vakayı bildirdiği kaydedilmişti.

Virüsün, Meksika eyaletinde yaşayan bir kişide tespit edildiği belirtilirken, bunun dünya genelinde laboratuvar tarafından doğrulanmış ve ilk kez bir insanda görülen A(H5N2) vakası olduğu bildirilmişti.

Meksika ise Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), ülkede kuş gribinin alt türü A(H5N2) virüsü nedeniyle ilk ölümcül vakanın kaydedildiğine dair açıklamasını kabul etmediklerini duyurdu.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un Ulusal Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısı öncesinde, Sağlık Sekreteri Jorge Alcocer, "DSÖ tarafından yayınlanan tebliğin oldukça kötü olduğunu ifade etmek istiyorum çünkü ölümcül bir vakadan bahsediyor ki bu durum öyle gelişmedi, bu kişi başka bir nedenden öldü" ifadesini kullandı.

H5N2 virüsü, influenza A virüslerinin bir alt tipi olup, genellikle kuşlar arasında yaygın olarak görülürken, bu virüs, özellikle yaban kuşları ve kümes hayvanları arasında hızla yayılarak büyük salgınlara yol açabiliyor.