Kuzey Kore liderinin kız kardeşinden olay sözler: ''Korkmuş köpek gibiler''

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo Jong, füze denemelerini kınayan ABD'yi hedef aldı.

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo Jong, ABD ve İngiltere'nin geçen cuma günü kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlatılmasını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararları doğrultusunda "şiddetle kınayarak" uluslararası camiayı bu kararı uygulamaya çağırmıştı.

Kim Yo Jong, “ABD, Kuzey Kore'yi ne kadar çaresizce silahsızlandırmaya çalışırsa çalışsın Kuzey Kore’yi nefsi müdafaa hakkından asla mahrum bırakamayacağını ve ne kadar Kuzey Kore karşıtı eylemlerde bulunursa o kadar ölümcül bir güvenlik kriziyle karşı karşıya kalacağını unutmamalı." dedi.

‘KORKMUŞ BİR KÖPEĞE BENZİYOLAR’

Kuzey Kore bu yılki sekizinci ICBM testini gerçekleştirdi. Beş yıl sonra ilk nükleer testlerini yapacaklarına dair söylentiler artıyor.

Kim Yo Jong Kuzey Kore Rodong Gazetesi’ne yazdığı bir makalede, "ABD, Birleşik Krallık ve Güney Kore'nin de dahil olduğu bir paçavra grubu ortaya çıkararak boş gürültü çıkardı." ifadelerine yer verirken, "Bu sahnede ABD’yi korkmuş havlayan bir köpekle karşılaştırmadan edemiyorum" diye ekledi.

Kuzey Kore’nin artan füze testleri ve nükleer silah geliştirme atılımları BMGK’da tepki toplarken, Rusya ve Çin'in itirazları nedeniyle henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kuzey Kore’nin füze geliştirme programlarında gizli olarak Rusya ve Çin ortak hareket ettiği iddia ediliyor.

Çin'in BM büyükelçisi, BMGK'nin "bu konuda yapıcı bir rol oynaması ve Kuzey Kore'yi her zaman kınamaması veya baskı uygulamaması gerektiğini" söyledi.

Birleşmiş Milletler güvenlik raporunda Kuzey Kore için şu ifadelere yer verildi:

"2022'den önceki kıtalararası balistik füze fırlatmalarının toplam sayısıyla karşılaştırıldığında, bu ciddi bir tırmanışı temsil ediyor ve uluslararası barış ve güvenliğine açık bir tehdit oluşturuyor."

NE OLMUŞTU?

Kuzey Kore 18 Kasım’da yeni füzesi olan Hwasong-17’nin denemesini gerçekleştirmişti. Füzenin 1.000 km menzil ile yaklaşık 6.000 km yükseklikte yol aldığını ve Japonya’nın Oshima-Oshima adasının yaklaşık 200 kilometre batısında denize düştüğünü söyledi.

Japonya Başbakanı Fumio Kişida, hasar olmadığını ancak Kuzey'in tekrarlanan füze denemelerine “tahammül edilemeyeceğini” belirtmişti.

Bu haftanın başlarında ABD Başkanı Joe Biden, G20 zirvesi sırasında Çinli mevkidaşı Şi Jinping ile Kuzey Kore'nin son füze denemelerini görüşmüştü.

ABD lideri, son dönemde gerçekleşen füze denemelerinin Pyongyang’ın yakında yedinci nükleer denemesini gerçekleştireceği korkusunu artırmasının ardından Çin'i Kuzey Kore'yi dizginlemek için nüfuzunu kullanmaya çağırmıştı.