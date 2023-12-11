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Kuzey Kore liderinin makam aracı dikkat çekti

Kuzey Kore liderinin makam aracı dikkat çekti
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, BM Güvenlik Konseyi tarafından uygulanan yaptırımı delerek, Mercedes-Benz Maybach S650 aldığı öne sürüldü.

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da düzenlenen bir Ulusal Anneler Kongresi'nden alınan videoda, bagaj kapağının arkasında Maybach ve bagajında S650 işaretleri bulunan bir araba görüldü.

Güney Kore yayın kuruluşu SBS'nin haberine göre, söz konusu otomobilin 2019'da üretilen Mercedes-Benz Maybach S650 olduğu ileri sürüldü.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eski arabasını Eylül ayında Rusya'ya yaptığı ziyaret sırasında kullandığı kaydedildi.

Bu kapsamda Kim Jong-un'un, otomobilinin Ekim ya da Kasım ayında değiştiği tahmin ediliyor.

Kuzey Kore'ye, lüks araç olarak Maybach tedarikinin BM Güvenlik Konseyi tarafından yasaklandığı biliniyor.

Etiketler kuzey kore Kim Jong-un makam aracı mercedes
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