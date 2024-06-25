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Libya hükümetinden vize kararı

Libya hükümetinden vize kararı
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Libya hükümeti, yaptığı açıklamada Filistin vatandaşlarının vize ve oturumla ilgili tüm ücretlerden muaf tutulacağını duyurdu.

Libya hükümeti Filistin vatandaşlarının vize ve oturum izni ile ilgili tüm işlemlerin ücretinden muaf tutulduğuna dair kararname yayımladı.

Libya hükümetinden yapılan açıklamada, "Libya hükümeti Filistin vatandaşlarının vize ve oturumla ilgili tüm ücretlerden muaf tutulduğuna ilişkin 289/2024 sayılı kararı çıkardı." ifadelerine yer verildi.

FİLİSTİN YÖNETİMİ KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Filistin Dışişleri Bakanlşığından yapılan yazılı açıklamada, Filistin yönetiminin Libya hükümetinin kararını memnuniyetle karşıladığı ve kararın iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin derinliğini somutlaştırdığı belirtildi.

Libya devletine ve Başbakan Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki hükümetine, Filistin vatandaşlarına yönelik ilgisi dolayısıyla ve Libya vatandaşları ile aynı muameleyi yaptığı için teşekkür edildiği ifade edildi.

Etiketler libya hükümet vize
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