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Libya'da Daniel Kasırgası faciası: Ölü sayısı 2 bini geçti

Libya'da Daniel Kasırgası faciası: Ölü sayısı 2 bini geçti
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Daniel Kasırgası Libya'yı vururken Libya'nın doğusundaki “hükümetin İçişleri Bakanı” Ebu Zeribe, “Yağışlarda 1500'den fazla kişi öldü, 7 bin kişi kayıp” dedi.

Onlarca kişinin ölümüne sebep olan Daniel Kasırgası, Libya’da da büyük yıkıma neden oldu. Yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı Derna kentinde iki barajın yıkıldığı ve bölgeyi sular altında bıraktığı söylendi.

 BBC'nin haberine göre; Şu ana kadar cesedi bulunabilenlerin birkaç yüz civarında olduğu ifade ediliyor. Hafta sonu yaşanan aşırı sel felaketi sonrası ülke yetkilileri acil durum ilan etmişti. Ölenler arasında en az 7 ordu personeli de yer alıyor.

Bölge yetkilileri okulların ve işyerlerinin kapanması talimatını verdi. Daniel fırtınası Doğu Akdeniz’deki Bingazi, El Merj ve Susa kentlerinde de etkili oldu. Yetkililer bu alanı afet bölgesi ilan etti.

 AA'nın haberine göre Libya'nın doğusundaki “hükümetin İçişleri Bakanı” Ebu Zeribe, “Yağışlarda 1500'den fazla kişi öldü, 7 bin kişi kayıp” dedi.

En son gelen açıklamaya göre; Libya'nın doğusundaki “hükümetin Başbakanı” Usame Hammad, "Derne'deki selde ölenlerin sayısı 2 bini geçiyor.” diye konuştu.

Etiketler libya kasırga ölü
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