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Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı

Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı
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Lübnan tarafından atılan iki güdümlü tanksavar füzesinin İsrail'in kuzeyinde bulunan İsba el-Celil bölgesine düşmesi sonucunda 8 İsrailli yaralandı.

Lübnan'dan atılan iki güdümlü tanksavar füzesinin İsrail’in kuzeyindeki İsba el-Celil bölgesine düşmesi sonucu 2’si ağır 8 İsraillinin yaralandığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu, Lübnan’dan ülkenin kuzeyine atılan iki güdümlü tanksavar füzesinin düşmesi sonucu 8 İsraillinin yaralandığını aktardı.

İsrail’in Walla haber sitesi de İsrail’in kuzeyindeki İsba el-Celil bölgesine düzenlenen tanksavar füzesi saldırı sonucu 2’si ağır 5 kişinin yaralandığını belirtti.

Haberde ayrıca, yaralıların Hayfa’daki Rambam Hastanesine nakledilmesi için kurtarma helikopteri gönderildiği ve diğer yaralıların durumunun orta ve hafif olduğu kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinde Hizbullah’a ait Lübnan’ın güneyindeki Şihın, Tayyibe, Belida, Meys el-Cebel, Aytrun ve Kefr Kila bölgelerindeki askeri binaları ve hareketin Lübnan’ın güneyindeki El Hıyem bölgesinde kullandığı bir silah deposunu vurduğu ifade edildi.

Orduya ait tankların da Lübnan’ın güneyindeki bazı bölgeleri vurduğu bildirildi.

Lübnan’da Hizbullah mensuplarının 17 ve 18 Eylül’de çağrı cihazları ve telsizlerin patlatıldığı ve Lübnanlı yetkililerin İsrail’i sorumlu tuttuğu saldırının ardından Hizbullah’tan İsrail’e bir misilleme bekleniyordu.

LÜBNAN'DA ÇAĞRI CİHAZLARI VE TELSİZLERİN PATLATILMASI

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 20 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Etiketler lübnan İsrail füze saldırısı
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