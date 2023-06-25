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Lunaparkta korkunç kaza: Hız treni raydan çıktı

Lunaparkta korkunç kaza: Hız treni raydan çıktı
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İsveç’in başkenti Stockholm’deki bir lunaparkta hız treni kaza yaptı. Hız treninin 90 kilometre hızla gittiği sırada gerçekleştiği belirtilen kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

İsveç’in başkenti Stockholm’de bir lunaparkta hız treni raydan çıktı.

Hız treninin 30 metre yükseklikte yaklaşık 90 kilometre hızla gittiği sırada raydan çıkması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

Polis sözcüsü Helena Boström Thomas olay sonrası yaptığı açıklamada, yerel saatle 13.00’te meydana gelen kazada yaralıların durumunu belirtmek için henüz erken olduğunu söyledi.

Etiketler isveç tren kaza
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