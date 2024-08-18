Mahmud Abbas, CHP lideri Özel'e özel davet: ''Dünyaya açılan bir pencere gibisiniz''

CHP lideri Özgür Özel ile bir telefon görüşmesi yapan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Özel'e "siz dünyaya açılan bir pencere gibisiniz" diyerek Özel'i Filistin'e davet etti.

CHP lideri Özel, Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kurulu'na hitap ettiği oturumda, geçirdiği kaza nedeniyle bulunamadığı için üzüntülerini ifade etti.

Görüşmede CHP lideri Özgür Özel, partisinin Filistin halkının haklı davasının her zaman yanında olduğunu vurguladı.

Filistin lideri Abbas ise Özel'e "Siz dünyaya açılan bir pencere gibisiniz" diyerek CHP liderini Filistin'e davet etti.

Abbas, "Sizleri ikinci ülkeniz Filistin’e davet ediyorum. Seçtiğiniz herhangi bir tarihte gelebilirsiniz, Filistinli kardeşlerinizin durumunu yakından takip edebilirsiniz. Bu davet açık bir davettir" diye konuştu.