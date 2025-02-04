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Makam aracını ''keyfi'' kullanan bakan istifa etti

Makam aracını ''keyfi'' kullanan bakan istifa etti
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Avustralya'da özel seyahati için resmi bakanlık aracını ve şoförünü kullanan Yeni Güney Galler Eyaleti Ulaştırma Bakanı Jo Haylen, gelen eleştiriler sonrası istifa etti.

Avusturalya'da öğle yemeği için resmi aracını kullanan Yeni Güney Galler Eyaleti Ulaştırma Bakanı Jo Haylen, ülkede tartışmaların odağında kaldı. Özel seyahati için şoförüne 13 saat süren 446 km'lik yolculuk yaptırdığını kabul eden Haylen, yaşananların ortaya çıkmasının ardından gelen eleştiriler nedeniyle istifa etti. Haylen açıklamasında, "Hatalar yaptım, insan kusursuz olamaz. Kuralları çiğnemedim fakat buradaki tek meselenin bu olmadığını kabul ediyorum. Halkı hayal kırıklığına uğrattım ve bunun için çok üzgünüm. Biz bir önceki hükümetten daha iyi olmak için seçildik" dedi. 

DHA

Etiketler avustralya Yeni Güney Galler Eyaleti istifa
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