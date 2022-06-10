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Maymun çiçeği virüsü bir ülkede daha görüldü

Maymun çiçeği virüsü bir ülkede daha görüldü

Hızla yayılan maymun çiçeği virüsü Brezilya'ya da sıçradı. Ülkede 9 maymun çiçeği vakası şüphelisinin bulunduğu ve bunlardan birinin virüsü taşıdığı tespit edildi.

Brezilya'nın resmi haber ajansı Agencia Brasil'in haberine göre, ülkenin Sao Paulo şehrinde hafta başında maymun çiçeği şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişide virüse rastlandığı doğrulandı.

Portekiz ve İspanya'ya seyahat eden 41 yaşındaki erkek hastanın karantinaya alındığı, durumunun iyi olduğu ve temasta bulunduğu kişilerin de gözlem altında tutulduğu belirtildi.

 Halihazırda Brezilya'da 8 maymun çiçeği vakası şüphelisinin bulunduğu açıklandı.

Latin Amerika'daki ilk maymun çiçeği vakası 27 Mayıs'ta Arjantin'de görülmüştü.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

 

 

 

Etiketler Maymun çiçeği virüsü Maymun çiçeği virüs brezilya salgın
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