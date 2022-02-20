  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Miami sahiline helikopter düştü! O anlar kamerada

Miami sahiline helikopter düştü! O anlar kamerada

ABD'de Miami sahili yakınına bir helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Helikopterin düşme anı ise kameraya yansıdı.

Miami Havacılık İdaresi’ne (FAA) göre, Robinson R44 tipi helikopter, yerel saatle 13.20 sıralarında Miami sahiline yakın bir mesafede denize düştü. Kazada 2 kişi yaralandı. Miami Sahil Güvenlik yetkilileri yaralıların hastaneye sevk edildiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Miami Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken, polis bölgenin kapatıldığını bildirdi.

İHA

Etiketler abd miami sahili helikopter kazası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ciciş Esra'ya ahlaksız teklif! Kadın takipçisinin mesajını ifşa etti
İşte Putin'in dünyayı dehşete düşüren işgal planı: ''Bombaların babası''yla vuracak
Sel bir şehri yuttu: 146 ölü, 191 kayıp!
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de büyük hüsran
Sigorta parası için hamile eşini öldürmüştü! Cezaevinde bile para peşinde!
Fiyatları düşürmeyen marketler şimdi yandı!
Maaşlara 3600 ek gösterge zammı! Hangi memurlar yararlanacak? İşte merak edilen her şey
Felaket tellalı Bill Gates'ten bir iyi, bir çok kötü haber
1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı ertelendi
Bahar havasının tadını çıkarın! Kar ve yağmur geri dönüyor