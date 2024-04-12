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Minik çocuğun beyninden çıkanlar şoke etti

Minik çocuğun beyninden çıkanlar şoke etti
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Kırgızistan’da hastaneye başvuran 8 yaşındaki kız çocuğunun beyninden bir tutam saç çıktı.

Kırgızistan’da hastanede akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Başkent Bişkek’teki Ulusal Anne ve Çocuk Sağlığı Merkezi’ne başvuran 8 yaşındaki kız çocuğunun beyninde bir kitle tespit edildi. Yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alınan kızın beyninden bir tutam saç çıkarıldığı belirtildi. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiği aktarılırken, kızın beynindeki saçın 8 yıl boyunca içeriye doğru uzadığı kaydedildi. Açıklamada, bu hastalığın rahimdeki gelişim bozukluğundan kaynaklanabileceği ifade edildi.

İHA

Etiketler Kırgızistanlı çocuk Çocuk Kırgızistan beyin beyninden çıktı tutam saç
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