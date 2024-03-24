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Moskova'daki konser salonu saldırısında can kaybı yükseldi

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Rusya’nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda can kaybı 3’ü çocuk olmak üzere 137’ye yükseldi.

Rusya’da terör örgütü DEAŞ tarafından Moskova bölgesindeki Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna düzenlenen saldırıda can kaybı arttı. Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ölenlerin kimlik tespitleri için çalışmalar devam ediyor. Terör saldırısının gerçekleştiği yerde 3’ü çocuk toplam 137 kişinin bedenine ulaşıldı” denildi.

Rusya Sağlık Bakanlığı, ölenlerin kimliklerinin tespiti için Moskova Adli Tıp Kurumu’nda süren çalışmaların 2 hafta boyunca devam edebileceğini aktardı.

Rusya’nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda can kaybı 3’ü çocuk olmak üzere 137’ye yükseldi.

Saldırganların görüntüleri yayınlandı

Rusya Soruşturma Komitesi, terör saldırısı şüphelisi olan 11 kişinin gözaltına alındığı anlara ait görüntüleri yayınladı. Şüpheliler, gözleri bağlı ve ters kelepçeli halde Soruşturma Komitesine getirildi.

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Ne olmuştu?

Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görüldü.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında yangın çıktı, çatı bir süre sonra çöktü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de aralarında olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Etiketler Rusya terör saldırısı moskova konser salonu deaş
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