MSB: Ukrayna'dan 12 gemi hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı, bugün itibarıyla Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 12 geminin hareket ettiğini duyurdu.
Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün itibarıyla Ukrayna limanlarından 12 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti" denildi.
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