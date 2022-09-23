  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. MSB: Ukrayna'dan 12 gemi hareket etti

MSB: Ukrayna'dan 12 gemi hareket etti

MSB: Ukrayna'dan 12 gemi hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, bugün itibarıyla Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 12 geminin hareket ettiğini duyurdu.

Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün itibarıyla Ukrayna limanlarından 12 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti" denildi. 

Etiketler ukrayna tahıl sevkiyatı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Siirt'te ''ışık Hadisesi'' nöbeti... Yüzlerce kişi sabaha kadar burada bekledi
Önce EYT şimdi de intibak! Milyonlarca emekli intibak zammı bekliyor
Ekonomist Selçuk Geçer ''O zaman göreceğim sizi'' deyip dolar için yeni seviye verdi
26 ili kapsayan bir seçim anketi daha! Tüm dengeler değişti
18,40 da aşıldı! Dolar'dan bir rekor daha
Okuldaki ölümde sır perdesi aralandı! 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı
Erdoğan'dan muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı yanıtı: ''Onların derdi bizi niye gersin?''
Canlı yayında cinsel ilişki rezaletinin cezası belli oldu
Kış ne zaman gelecek? Uzman isim tarih verdi
Wanda Nara, Mauro Icardi'den ayrıldı