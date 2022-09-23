MSB: Ukrayna'dan 12 gemi hareket etti

Siirt'te ''ışık Hadisesi'' nöbeti... Yüzlerce kişi sabaha kadar burada bekledi

Önce EYT şimdi de intibak! Milyonlarca emekli intibak zammı bekliyor

Ekonomist Selçuk Geçer ''O zaman göreceğim sizi'' deyip dolar için yeni seviye verdi

26 ili kapsayan bir seçim anketi daha! Tüm dengeler değişti

18,40 da aşıldı! Dolar'dan bir rekor daha

Okuldaki ölümde sır perdesi aralandı! 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı

Erdoğan'dan muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı yanıtı: ''Onların derdi bizi niye gersin?''

Canlı yayında cinsel ilişki rezaletinin cezası belli oldu

Kış ne zaman gelecek? Uzman isim tarih verdi

Wanda Nara, Mauro Icardi'den ayrıldı