NATO'dan beklenen açıklama geldi: Askerlerimiz ve yüzlerce jet hazır bekliyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası açıklamada bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ''Askerlerimiz ve yüzlerce jet hazır bekliyor." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya operasyon başlatmasının ardından sert sözler sarf eden ve yarın acil olarak toplanma kararı aldığını açıklayan NATO, Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in ağzından önemli açıklamalarda bulundu. Stoltenberg "Şu anda Avrupa'da savaş var" ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg canlı yayında yaşanan son gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Stoltenberg açık bir ifadeyle "Şu anda Avrupa'da savaş var" ifadesini kullandı ve "Rusya büyük bedeller ödeyecek. Askeri desteğimizi artıracağız. Rusya'nın işgalinin karşısındayız. Uluslararası hukukun bu şekilde ezilmesini kabul edemeyiz" dedi.

TARİHİ ANLAR YAŞIYORUZ

Stoltenberg'in açıklamalarından önemli satır başları şöyle:

"Bulgaristan, Çekya, Estonya bizi acil istişarelere davet etti. Avrupa'nın güvenliği için tarihi anlar yaşıyoruz. Rusya'nın saldırıları Ukrayna'da pek çok masumun hayatına mal oluyor.

Şu an soğuk kanlı ve uzun vadeli planlanmış bir işgalle karşı karşıyayız. Bizin dizi yalan iddiaların ardında aslında Kremlin'in yapmaya çalıştığı şey bellidir.

Öldürdükleri insanları için Kremlin hesap vermelidir. NATO saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor.

Rusya'nın askeri eylemelerini derhal durdurup diplomasiyi seçmesi çağrısında bulunuyoruz. Ukrayna'nın kendini savunma hakkını destekliyoruz. Rusya Ukrayna'nın egemenliğini elinden almaya çalışıyor. Burada hiç bir yanlış hesaba yer verilmemeli. Birimize gerçekleştirilen saldırı hepimize yapılmış sayılacak bu bizim ortak ilkemizdir."

100'DEN FAZLA JET HAZIRDA BEKLİYOR

100'den fazla jetin hazır bekletildiğini açıklayan Stoltenberg sözlerine şöyle devam etti:

"NATO tarihteki en büyük birlik. İttifakın üst düzey askeri komutanın talebi üzerine savunma planlarını etkinleştirmeye karar verdi. NATO hava sahası 100 savaş uçağı ile korunuyor. NATO görev güçleri ihtiyacı olan yerlerde konuşlanacak ve bu sayede gerekli önlemler alınacak. Kara, deniz ve havada zaten birliklerimizi güçlendirmiştik.

Üst düzey alarm halinde hava sahamızı koruyoruz. Kuzey'in üst noktalarından Akdeniz'e kadar gemilerimiz de konuşlandı. 5 maddeye sıkı bir şekilde bağlıyız. Müttefiklerimizi koruyamaya hazırız. Yarınki zirvede gelecekteki adımlarımızı görüşeceğiz

Barışı cepte sayamayız. Barış tehdit altındadır. Yeni bir kararlılıkla daya büyük cevap vermeliyiz. Hepimiz demokrasilerimiz ile bir araya gelerek halklarımız ve değerlerimizi koruyacağız. Özgürlük her zaman baskının üzerinde olacaktır."

RUSYA'NIN UKRAYNA'NIN DOĞUSUNDAKİ AYRILIKÇI BÖLGELERİ TANIMA KARARINI KINIYORUZ

Stoltenberg'in açıklamasında, Rusya’ya saldırıdan vazgeçme çağrısı yapılarak, ‘’Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararını şiddetle kınıyoruz. Bu, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü daha da ihlal ediyor ve Rusya'nın imzaladığı Minsk anlaşmalarına aykırı. Müttefikler bu yasadışı tanımayı asla kabul etmeyeceklerdir. Rusya'yı seçtiği şiddet ve saldırganlık yolundan geri dönmeye çağırıyoruz. Rusya liderleri, eylemlerinin sonuçlarının tüm sorumluluğunu üstlenmelidir. Rusya çok ağır bir ekonomik ve siyasi bedel ödeyecek. NATO, ilgili paydaşlar ve AB de dahil olmak üzere diğer uluslararası örgütlerle yakın işbirliği içinde olmaya devam edecektir’’ ifadeleri kullanıldı.

RUSYA BÜYÜK BEDELLER ÖDEYECEK

"NATO Ukrayna ile dayanışma içerisinde. NATO hem AB hem de dünyadaki tüm ortakları ile beraber adımlar atmakta. Tüm ortaklarımız büyük yaptırımları devreye sokuyor. Bunlar aslında söz verdiğimiz şeyleri yaptığımızı gösteriyor.

Rusya büyük bedeller ödeyecek. Askeri desteğimizi artıracağız. Rusya'nın işgalinin karşısındayız. Uluslararası hukukun bu şekilde ezilmesini kabul edemeyiz."

AMACIMIZ ÇATIŞMAK DEĞİL, ÇATIŞMAYI ÖNLEMEK

"Biz bütün müttefiklerimizi her saldırıya karşı her karış NATO toprağında koruyacağız. Doğu kanadında binlerce askerle güçlerimizi artırdık. Amacımız çatışma başlatmak değil, çatışmayı engellemek. Rusya'nın NATO müttefiklerini böyle bir şey yapabileceğini kimse düşünmesin."

İŞGAL BİR SÜRPRİZ DEĞİL

Bu işgal bir sürpriz değil, bunun aylardır uyarısında bulunuyorduk. Bu sabah olanlara baktığımızda öngördüğümüz şey ile karşı karşıya kaldığımız gördük. Uzun süredir Rusya'nın işgale kalkışırsa ağır bedeller ödeneceğini belirtiyorduk. çağrılarımız yanıtsız kaldı."