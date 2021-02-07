Nesli tehlikede olan iki kaplan, görevliyi öldürüp kaçtı

Asya'nın güneydoğusunda bulunan Borneo adasındaki bir hayvanat bahçesinde türleri tehlike altında olan 2 Sumatra kaplanı kaçtı.

Her ikisi de yaklaşık 18 aylık olan dişi kaplanlar, kaçış sırasında 47 yaşındaki hayvanat bahçesi görevlisine saldırdı ve öldürdüler. AFP haber ajansına göre vücudunda ısırık yaraları ve çizikler vardı. Günlerce şiddetli yağmura maruz kalan adada yağmurla birlikte kaplanlar toprağı kazarak tünel açtılar.

2 Sumatra kaplanı sonrasında ise bulundu ve sakinleştirilmek üzere bir okla vuruldu. Saldırgan tavırları devam eden kaplanlar sonrasında vurularak öldürüldü.

TURİSTİK YERLER KAPANDI

Kaplanları yakalamaya çalışan yerel polis ve koruma görevlileri turistik yerleri kapattırdı. Aynı zamanda yerel halkın da evden çıkmamasını istedi.

Vahşi doğada sadece 400 Sumatra kaplanı olduğu ve onların da tehlike altında olduğu biliniyor.