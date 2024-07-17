''Netanyahu, Trump ile arayı düzeltmek için yoğun çaba sarf ediyor''

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin Kasım seçimlerindeki adayı Donald Trump ile ilişkilerini düzeltmek için uzun süredir yoğun çaba harcadığı öne sürüldü.

ABD'de yayın yapan "Axios" sitesinin haberinde, Netanyahu'ya yakın isimlerin, Trump'ın başkanlık seçimlerini kaybetmesinin ardından ilişkisi bozulan ikilinin arasındaki buzları eritmek için en az 4 kere Trump'la görüştüğü savunuldu.

Axios'a konuşan Netanyahu'nun ismini açıklamak istemeyen yardımcısı, İsrail Başbakanı'nın kaleme aldığı kitaptan, Trump'ı öven pasajlarının dahi eski ABD Başkanı'na okunduğunu öne sürdü.

"Ancak bunu geride bıraktığımızı düşündüğümüz her seferinde işe yaramadığını ve Trump'ın hala öfkeli olduğunu gördük." diyen Netanyahu'nun Yardımcısı, kasımdaki seçimleri kazanması durumunda Trump'la ilişkilerin ilk dönemde olduğu gibi yakın olmayacağından endişe edildiğini savundu.

Haberde, suikast girişimini kınayan Netanyahu'nun yayınladığı videoyu Trump'ın kendi Truth Social hesabında paylaşmasının, Netanyahu çevresini ilişkilerin geleceği adına cesaretlendirdiği öne sürüldü.

Netanyahu'nun ekibinin videoyu yayınladıktan sonra ayrıca doğrudan Trump'ın ekibine gönderdiği iddia edildi.

Axios'a konuşan Donald Trump'ın eski danışmanı, Trump'ın seçimleri kaybetmesinin ardından Netanyahu'dan yana hayal kırıklığına uğradığını ancak gelecek yıl başında ikisinin de görevde olması durumunda Trump'ın, Netanyahu ile tekrar çalışabileceğini savundu.