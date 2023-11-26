Netanyahu'dan rest: ''Bizi kimse durduramaz''

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyine giderek burada İsrail askerleriyle görüştükten sonra yaptığı açıklamada "Sonuna kadar devam edeceğiz, bizi kimze durduramaz" diyerek meydan okudu.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan görüntülü paylaşımda, Netanyahu'nun Gazze'nin kuzeyinde İsrail askerleriyle bir araya geldiği belirtildi. Burada İsrail askerlerine de hitap eden Netanyahu, "Sonuna kadar devam edeceğiz, 'zafere' kadar. Bizi kimse durduramayacak." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, bu açıklamasıyla Gazze'de çatışmalara verilen 'insani aranın' ardından bölgeye yönelik saldırılara devam edecekleri mesajını yineledi.

İsrail ordusunun 7 Ekim'de başlayan saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.