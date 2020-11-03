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  3. 03 Kasım 2020 17:50

Nikaragua'da kasırga felaketi! Ülkede acil durum ilan edildi

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'yı kasırga felaketi vurdu. Ülkede acil durum ilan edilirken "felaketle sonuçlanan hasara neden olabilir" uyarısı yapıldı.

Nikaragua'da kasırga felaketi! Ülkede acil durum ilan edildi
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ABD kıtası şimdi de Eta Kasırgası ile sarsılıyor. Yetkililer Eta Kasırgası'nın bugün Nikaragua'nın kuzey kıyılarını şiddetli yağmur ve saatte 130 milden hızlı esen rüzgarlarla etkisi altına aldığını bildirdi. Bölgede çok sayıda ağaç yerinde sökülürken, evlerin çatıları uçtu.

Nikaraguan Bölgesel Araştırmalar Enstitüsü meteoroloji direktörü Marcio Baca, kasırganın şiddetiyle ilgili olarak Saffir-Simpson ölçeğinde bir ile beş arasında değişen "kategori 4 etkisiydi" dedi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'ne göre kategori 4 şiddetindeki kasırgalar 130 ila 156 mil (209-251 km / s) arasında ulaşıyor ve "felaketle sonuçlanan hasara neden olabilir" şeklinde tanımlanıyor.

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