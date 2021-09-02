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O ülkede aşı olmayana benzin satışı yapılmayacak

O ülkede aşı olmayana benzin satışı yapılmayacak

Pakistan'da halkı aşıya teşvik etmek için, aşı olmayanlara benzin satışı yapılmamasına karar verildi.

Dünya genelinde koronavirüs salgınında aşılama programına hız veren ülkeler, bir yandan da aşılama oranlarını artırmak için teşvik edici çalışmalarını sürdürüyor.

Aşı olmayanların kalabalık organizasyonlara katılımında PCR testi ibraz etme zorunluluğu getiren ülkelerin yanı sıra Pakistan'da aşı olmayanlara benzin satışı yapılmaması kararı alındı. Pakistan'ın Lahor kentinde bulunan bir petrol istasyonu sadece aşılı olanlara benzin satışı gerçekleştirdi. "Aşı yoksa hizmet yok" yazılı pankartların asıldığı petrol istasyonunda müşterilerden aşı sertifikalarını ibraz etmeleri istendi.

Etiketler aşı aşı kararı pakistan
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