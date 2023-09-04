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O ülkede dijital pasaport dönemi başladı

O ülkede dijital pasaport dönemi başladı
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Finlandiya, dünyada dijital pasaport uygulamasını ilk deneyen ülke oldu.

Pilot uygulama, Finlandiya vatandaşlarının İngiltere'ye yapacakları uçuşlarda, akıllı telefonlarındaki dijital kimlik belgesini göstererek seyahat etmelerine imkan veriyor.

Dijital pasaport sistemi Finlandiya havayolları ile Helsinki'den Londra, Edinburg ve Manchester'a yapılan uçuşlarda denendi.

Şubat sonuna kadar devam edecek pilot uygulamadan yararlanmak için parmak izi ve yüz tanıma bilgileriyle bir kereye mahsus kayıt yaptırılıyor.

Uçuştan dört saat önce Finlandiya Sınır Kontrol Birimi'ne akıllı telefon uygulaması üzerinden bilgi iletmek yeterli oluyor.

Etiketler dijital pasaport dünya deneme
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