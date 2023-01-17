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Olena Zelenska: Dünyanın çöküşüyle karşı karşıyayız

Olena Zelenska: Dünyanın çöküşüyle karşı karşıyayız
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Ukrayna First Lady'si, Davos katılımcılarını mevcut etkilerini kullanmamakla eleştirdi.

İsviçre'nin Davos kasabası, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) oturumlarına ev sahipliği yapıyor.

Davos'taki programa katılanlardan biri de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin eşi Olena Zelenska oldu.

Zelenska, yaptığı konuşmada, Rusya'nın saldırıları altında olan ülkesinin yaşadığı duruma dikkati çekti.

Davos katılımcılarına seslendi: Etkinizi kullanmıyorsunuz
Foruma katılanların önemli bir etkiye sahip olduğunu belirten Zelenska, "Hepiniz bu etkiyi kullanmıyorsunuz ya da daha fazla bölücü bir şekilde kullanıyorsunuz." dedi.

Zelenska, Rusya'nın Avrupa'daki saldırganlığının büyük bir krize yol açması nedeniyle küresel iş birliğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

"Bir diğer Çernobil'in olmasına izin vermemeliyiz"
"Dünyanın çöküşüyle karşı karşıyayız." uyarısında bulunan Zelenska, tankların nükleer santrallere saldırmasına izin verildiğine dikkati çekti.

Zelensky'nin eşi, "Bir diğer Çernobil'in olmasına izin vermemeliyiz. Dünyadaki hiçbir çocuk mum ışığında ödev yapmamalı. Doktorlar ameliyatları fener ışığında yapmamalı." ifadelerini kullandı.

Zelenska: Rusya kaybetmedikçe kriz kötüleşecek
Ukrayna First Lady'si, "On milyonlarca insan açlıktan kaçmaya ve mülteci olmaya zorlandığında yaşam maliyetine ne olur?" diye sordu.

Rusya'nın Ukrayna savaşını kaybetmediği takdirde krizin daha da kötüleşeceğini vurgulayan Zelenska, "Saldırgan kaybetmedikçe bu savaş daha da ileri gidebilir ve krizi büyütebilir." diye ekledi.

Zelensky'nin mektuplarını liderlere verdi
Öte yandan Dnipro saldırısının Rus güçlerince düzenlendiğini söyleyen Zelenska, "Rusya için hiçbir şeyin sınırı yok. Dünya, barış için birleşmeli." ifadesini kullandı.

Guardian'ın haberine göre; Zelenska, Devlet Başkanı eşi Zelensky'nin mektuplarını Davos'a katılan Çin Başbakan Yardımcısı Liu He de dahil olmak üzere birçok lidere teslim ettiğini sözlerine ekledi.

Etiketler çöküz zelenski
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