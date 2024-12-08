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Önce Beşar Esad, şimdi de Baba Esad devrildi

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Suriye'de Esad rejimine bağlı güçlerle çatışarak ilerlemeye devam eden muhalif güçleri destekleyen Suriyeliler, başkent Şam kırsalındaki eski Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'ın heykelini devirdi.

Suriye'de Esad rejimine bağlı güçler ve muhalifler arasındaki çatışmalar sürüyor. Muhalif grupların Suriye'de birçok kenti ele geçirerek ilerleyişleri devam ederken, başkent Şam'ı da kuşatmaya başladılar.

Muhaliflerin ilerleyişini kutlamak üzere bir araya gelen Suriyeliler, Şam kırsalındaki eski Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'ın heykelini devirdi.

Muhalif güçleri destekleyen Suriyeliler, tezahüratlarla heykeli devirdikten sonra büyük sevinç yaşadı.

İHA

Etiketler beşar esad esad esad rejimi Baba Esad Hafız Esad
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