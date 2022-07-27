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Onlarca kişi yaralanmıştı! Zanlı maymunlardan biri yakalandı

Onlarca kişi yaralanmıştı! Zanlı maymunlardan biri yakalandı

Japonya'nın Yamaguçi eyaletinde temmuz başından beri yaklaşık 50 kişiyi yaralayan ve polisin her yerde aradığı vahşi maymun 'çetesinin' bir üyesi yakalandı ve öldürüldü.

Özel görevlendirilen avcılar tarafından dün akşam bir lise bahçesinde bulunan erkek maymun, saldırılarının 'sorumlularından' biri olduğu tespit edilince önce etkisiz hale getirildi, ardından da uyutuldu. 4 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve boyu yarım metreyi bulan maymunun yakalanmasından sonra bile yerel yetkililere yeni maymun saldırısı ihbarları geliyor.
Yamaguçi'deki saldırıların alışılmışın dışında olduğunun altını çizen bir yerel yetkili de daha önce bu kadar kısa süre içinde bu kadar çok saldırıyla karşı karşıya kalmadıklarını anlattı, "Başta sadece çocuklar ve kadınlara saldırıyorlardı ama son günlerde yaşlılar ve yetişkin erkekleri de hedef alabildiklerini gördük" dedi.

Etiketler terör estiren maymunlar maymun terörü maymun japonya
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