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Ormanda kaybolan kadın pitonun midesinden çıktı

Ormanda kaybolan kadın pitonun midesinden çıktı
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Endonezya'da ormanda kaybolan kadının 6 metrelik piton yılanının saldırısına uğradı ortaya çıktı. Kadının cansız bedeni pitonun midesinden çıktı.

Endonezya'da ormanda kaybolan kadının dev piton yılanına yem olduğu ortaya çıktı.

Jambi eyaletinde 54 yaşındaki Jarrah isimli kadın kauçuk toplamak için ormana gitmesinin ardından kayboldu. Kadından haber alınamaması üzerine bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekipler iki günlük aramanın sonucunda ormanda midesi şişmiş halde 6 metre uzunluğunda bir piton buldu. Yapılan incelemelerin ardından kadının cesedinin yılanın midesinde olduğu anlaşıldı.

Arama ekibinden yetkili yaptığı açıklamada, "Kurban, cuma günü ağaçlardan kauçuk toplamak için ormana gitti. Kadından haber alınamayınca ailesi yerel yetkililere kayıp olduğunu bildirdi ve o zamandan beri bölgede arama yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından aradığımız kadının yılanın midesinde olduğu ortaya çıktı" dedi.

 

İHA

Etiketler endonezya piton
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