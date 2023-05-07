Ormanda kayboldu, 5 gün boyunca lolipopla hayatta kaldı

Avustralya'da aracı çamura saplandığı için ormanlık arazide mahsur kalan kadın 5 gün sonra kurtarıldı. Polis, "Yanında bulunan tek sıvı, annesine hediye olarak aldığı bir şişe şaraptı" dedi.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde ormanlık alanda kaybolan 48 yaşındaki kadın, 5 gün sonra sağlıklı bir şekilde bulundu. Victoria eyaletindeki High Country bölgesinde çıktığı bir gezi sırasında kaybolan Lillian'ın, 5 gün boyunca şarap ve lolipopla 'beslendiği' belirtildi.

Annesini ziyarete gittiği sırada aracı çamura saplandığı için ormanlık arazide mahsur kalan kadın, helikopter destekli arama çalışmaları sonucunda kurtarıldı. Mahsur kaldığı alanda cep telefonu sinyali olmadığı için yardım isteyemeyen Lillian, en yakın yerleşim yerine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulundu. 48 yaşındaki kadının sağlık sorunları nedeniyle yardım isteyecek kadar yürüyemediği belirtildi.

Daily Mirror'ın aktardığına göre Martin Torpey isimli polis, "Lillian'ın yanında bulunan tek sıvı, annesine hediye olarak aldığı bir şişe şaraptı. Bir günlük bir gezi planlıyordu, bu yüzden yanına sadece birkaç atıştırmalık ve lolipop almıştı ama su almamıştı" dedi.