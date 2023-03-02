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Ormanda kayboldu, hayatta kalmak için böcek yiyip ayakkabısında biriktirdiği suları içti

Ormanda kayboldu, hayatta kalmak için böcek yiyip ayakkabısında biriktirdiği suları içti
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Bolivya’da yaşayan 30 yaşındaki Jhonatan Acosta, Amazon ormanlarında avlanmaya çıkarak kayboldu. Yolunu kaybeden Acosta 31 gün boyunca hayatta kalabilmek için böcek yediğini ve ayakkabısında biriktirdiği suyu içtiğini ifade etti.

Bolivya'da Amazon ormanlarında avlanmaya çıkan  Jhonatan Acosta, yolunu kaybetti. Yaklaşık 31 gün sonra kurtarılan adam  Hayatta kalabilmek için böcek yediğini ve ayakkabısında biriktirdiği suyu içtiğini ifade etti.  30 yaşındaki Acosta o süreçte tam 17 kilo verdi.

JAGUARLARDAN KAÇTI 

Página Siete gazetesinin haberine göre Acosta dört arkadaşıyla birlikte Bolivya'nın kuzeyindeki Amazon ormanlarında avlanmaya çıktı fakat bir şekilde kaybolarak onlardan ayrı düştü. BBC'nin haberine göre Acosta, ormanda hayatta kalabilmek için solucan yemeye ve ayakkabılarının içinde biriktirdiği yağmur suyunu içmeye başladı. İspanyolca yayın yapan Noticias Telemundo'nun haberine göre, yağmur suyu bitince de kendi idrarını içti. Jaguarlardan ve pekarilerden saklanmak zorunda kalan adam, ekibinden ayrıldıktan 4 gün sonra ayak bileğini incitti.

Etiketler orman kayıp amazon
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