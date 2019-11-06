Irak'ta sular durulmuyor ! Öldürmek için vuruyorlar

Irak, hükümet karşıtı gösterilerle çalkalanmaya devam ediyor. Gösteriler nedeniyle Irak’ın başkenti Bağdat ile Şiilerin yoğun olduğu orta ve güney kentlerde internete erişim durduruldu.

BAĞDAT TEDİRGİN

Bağdat’ta güvenlik güçleri Yeşil Bölge’ye yakın üçüncü köprü olan Ahrar Köprüsü’nü de beton bariyerlerle kapattı. Başkentte Cumhuriyet ve Sinek köprüleri, gösterilerden dolayı günlerdir kapalı. Önceki gün göstericilere yönelik gerçek mermiyle yapılan müdahalenin Bağdat’ın birçok bölgesinden duyulduğu ifade edildi.

24 SAATTE 13 CAN KAYBI

Güvenlik güçleri dün Irak’ın güneyindeki Um Kasr kentinde üç gündür protestocuların kuşatması altında olan önemli petrol limanını yeniden açmaya çalıştı. Eylemcilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale edilirken, olaylarda üç gösterici hayatını kaybetti. Başbakan Adil Abdülmehdi pazar günkü konuşmasında petrol sahalarına yönelik tehditlerin ve yolların kapatılmasının ülkeye milyarlarca dolara mâl olduğunu ve fiyatların artmasına yol açtığını ifade etmişti. Yarı resmi Irak İnsan Hakları Yüksek Komisyonu, Nasiriye kentinde yaşanan çatışmalarda da iki kişinin öldüğünü açıkladı. Irak’ın güneyindeki Şatra kasabasında düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde ise polisin ateş açtığı iki kişi hayatını kaybetti. Reuters’a göre, söz konusu iki kişi kafalarına isabet eden kurşunlar nedeniyle öldü. Şatra kasabasındaki göstericilerin üst düzey bir hükümet yetkilisinin evine saldırmak istediği iddia edildi. Güvenlik ve hastane kaynaklarına göre Irak’ta 24 saatte en az 13 gösterici öldü.

TARİHİ GEÇMİŞ GAZ

Irak’taki gösterilere ilişkin 22 Ekim’de açıklanan bir rapora göre, o tarihe kadar ölen 150 kişinin yüzde 70’inden fazlası kafasına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. Öte yandan göstericilere karşı kullanılan biber gazları arasında tarihi 2014 yılında geçmiş olanların da bulunduğu, bu gaz kapsüllerinin göstericiler için çok zararlı olduğu ifade edildi.

İLK TOPLANTI YAPILDI

Ülkede ekim ayının başından beri düzenlenen gösterilerde şu ana kadar en az 267 eylemci hayatını kaybetti. 1 Ekim’de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri eylemlere 25 Ekim’de tekrar başlamıştı. Hükümet karşıtı protesto gösterileri devam ederken Irak Meclisi tarafından kurulan anayasa değişikliği komisyonu ise dün başkentte ilk toplantısını gerçekleştirdi.

NYT: İRAN HEDEFTE

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, İran’ın Irak’taki gösterilerde gün geçtikçe ana hedef halini aldığını yazdı. Bağdat’ta ve ülkenin güneyindeki gösterilerde ‘Özgür Irak, İran defol’ sloganları atıldığını belirten NYT, haberinde “2009 yılında ABD Irak’tan çekilirken, İran bağlantılı partiler hükümetteki bağlantılarını genişletmeye başladı. 2014’te DEAŞ işgali başladığında, İran Irak’ın imdadına yetişti ve 2018 itibariyle çok büyük bir nüfuz sahasına ulaştı. Irak’taki İran bağlantılı partiler iktidarı belirler hale geldi” cümlelerine yer verdi. Gazeteye konuşan İran Ulusal Arşivi’nin eski müdürü Saad İskender, “Bu Amerikan karşıtı bir devrim değil. Bu İran ve siyasallaşmış din karşıtı bir devrim” dedi. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Irak ve Lübnan’da İran nüfuzunu hedef alan gösterileri ‘ABD ve diğer ülkelerin komplosu’ olarak nitelendirmişti.